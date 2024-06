Folorunsho, messaggio a Conte e Spalletti: "Nessuno credeva in me" Il centrocampista cerca spazio nella Nazionale e nel Napoli

Dal ritiro dell'Italia, il centrocampista Michael Folorunsho lancia un messaggio a Spalletti e a Conte: "Io sono fiero di ciò che ho fatto e non lo cambierei. Prima tante persone hanno pensato che non ero pronto, ma io ho continuato a lavorare". Folorunsho lascerà il Verona per tornare a Napoli con l'obiettivo di restarci e trovare un posto da titolare.