Kvaratskhelia e Di Lorenzo, Conte spera di trattenerli Il georgiano e il terzino sono fondamentali per il Napoli del futuro. Ma i casi sono difficili

Due spine per Antonio Conte. Il nuovo tecnico del Napoli avrebbe fatto volentieri a meno di trovarsi impelegato in situazioni davvero molto difficili da risolvere. Le posizioni Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo non fanno vivere sonni tranquilli al salentino. Entrambi, per motivi diversi, hanno voglia di andarsene. Il georgiano ha il Psg Saint Germain che gli fa la corte. Il terzino non ha intenzione di avere più a che fare con De Laurentiis e quindi ha già avuto un appuntamento con la Juventus.Risultato? Conte si trova in mezzo ad un caos totale. Ma ha le spalle larghe ed è per questo che proverà a trattenere i due calciatori. Sono fondamentali per la ripartenza di un Napoli che nello scorso torneo è stato disastroso.Non vorrebbe fare a meno di due elementi che nell’anno dello scudetto sono stati protagonisti. Ed è per questo che scenderà in campo con l’elmetto per provare a convincerli a restare con la sua esperienza. Ha un programmaben preciso che potrebbe essere subito vincente. Adesso ci sono gli Europei ma come finiranno e avrà la possibilità di incontrare i due calciatori cercherà di incatenarli a Castel Volturno