Rafa Marin, è fatta: il difensore è pronto per le visite mediche Manna ha trovato l’accordo con il Real Madrid: acquisto a titolo definitivo con recompra

È tutto fatto per il primo acquisto della nuova stagione del Napoli. Il ds Manna ha trovato l’accordo con il Real Madrid per l’acquisizione del cartellino di Rafa Marin. L’uomo mercato di De Laurentiis ha lavorato tutta la notte per chiuderel’affare con i Blancos. Inizialmente il club azzurro voleva prenderlo in prestito con obbligo di riscatto ma poi ha deciso di comprarlo a titolo definitivo. La cifra varia tra gli otto e gli undici milioni. De Laurentiis, però,dovrà accettare il diritto di recompra. Con un veto di quaranta milioni di euro. Il Real ritiene il costo troppo alto ma alla fine ci sarà un punto di incontro per mettere tutto a posto.

Dopo la firma sulcontratto, Rafa Marin dovrà arrivare in Italia per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart. Ne approfitterà dopo l’incontro alla Filmauro con De Laurentiis. Giusto poi qualche altro giorno di vacanza e subito si dovrà presentare a Castel Volturno per il raduno del 7 luglio. L’11 si partirà per il ritiro di Dimaro Folgarida dove lo spagnolo sarà messo sotto torchio e lavorerà nella difesa a tre con Rrahmani e Juan Jesus. Nel frattempo Manna proverà a comprare Alessandro Buongiorno del Torino. Cairochiede una cifra blu per cederlo. Non transige il patron granata: per potersi portare via il suo pupillo ci vorranno 55 milioni di euro. Troppi per un difensore. Questi soldi si pagano per dei forti attaccanti