Il nuovo Napoli comincia a nascere, ma restano i casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo Chiuso l'acquisto di Rafa Marin per la difesa, Conte vuole assicurarsi la conferma dei due azzurri

Il nuovo Napoli di Antonio Conte comincia a prendere forma. La priorità è sistemare la difesa, e il primo tassello si chiama Rafa Marin. Sembra ormai definito l'acquisto del 22enne spagnolo, di proprietà del Real Madrid ma reduce dall'esperienza in prestito all'Alaves. Il Napoli lo acquisterà a circa 12 milioni di euro, con un diritto di recompra per il Real a partire dal prossimo anno, che assicurerebbe al club azzurro di incassare una cifra doppia o anche tripla. Investimento individuato dal ds Manna per un difensore ancora giovane e che in Spagna ha fatto vedere ottime cose. Non sarà il solo rinforzo, perché resta aperto l'obiettivo Buongiorno del Torino. Il 25enne, attualmente impegnato con l'Italia agli Europei, richiede invece un esborso importante: Cairo chiede 55 milioni, mentre il Napoli non si spinge oltre i 35, con il possibile inserimento di Ostigard. Un accordo si potrebbe trovare a metà strada. intanto, nei pensieri di Antonio Conte ci sono i casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia: per entrambi circolano insistenti voci di addio, anche se tutti e due hanno lunghi contratti. La sensazione è che bisognerà attendere la fine degli Europei per fare chiarezza, con il Napoli che ha comunque ribadito ufficialmente la loro incedibilità. Qualcosa di più potrebbe dirla il nuovo allenatore, che mercoledì prossimo si presenterà alla stampa.