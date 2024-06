Euro 2024, Kvaratskhelia non brilla e si infortuna Finisce 1-1 con la Repubblica Ceca. L’attaccante azzurro soffre ed è costretto ad uscire dal campo

Conquista un punto importante la Georgia. Il primo della sua storia agli Europei. E se nel finale Lobjanidze avesse avuto più cinismo la partita contro la Repubblica Ceca l’avrebbe anche vinta. Alla fine, però, il punto tiene in vita i georgiani che sperano di poter recuperare Kvaratskhelia contro il Portogallo che ieri ha battuto la Turchia. L’attaccante del Napoli non ha brillato. Ha subito tantissimi falli facendo ammonire gli avversari. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca lasciando il posto proprio a Lobjanidze che sarebbe potuto diventare l’idolo di questa competizione. Bisogna capire se ce la farà Kvara a recuperare per l’ultimo incontro della fase a gironi. Senza di lui la sua Nazionale avrebbe qualche problema ad avere la meglio contro il Portogallo che si è già qualificato.Dunque, finisce 1-1 la sfida tra Georgia e Repubblica Ceca, sconfitte nelle rispettive partite d'esordio a Euro2024 e quindi bisognose di punti. Al rigore di Mikautadze sul finale di primo tempo, risponde Schick nella ripresa. I cechi partono bene e ci vuole un doppio intervento ravvicinato di Mamardashvili a fermare due volte Schick nei primissimi minuti.

Al 23’, gli uomini di Hasek si portano in vantaggio grazie a Hlozek ma l'arbitro annulla per tocco di mano dopo la segnalazione al Var. In pieno recupero, sul versante opposto, arriva l'episodio che svolta il match. Hranac commette fallo di mano area e l'arbitro, dopo la revisione al Var, assegna il penalty ai georgiani. Dal dischetto si presenta Mikautadze, che spiazza il portiere e porta in vantaggio i suoi firmandoil suo secondo gol nel torneo. Subito dopo, ci vuole un altro grande intervento di Mamardashvili per fermare una conclusione mancina di Schick. Le due squadre vanno al riposo sull'1-0. La prima chance della ripresa è per la formazione di Sagnol e arriva al 12’, con Kvaratskhelia bravo a ripartire palla al piede dalla sua metà campoin contropiede e a servire Mekvabishvili, ma il centrocampista spara fuori con il destro. Due minuti più tardi, arriva il meritato pareggio. Da un corner dalla destra svetta il neo entrato Lingr che colpisce il palo, ma sulla ribattuta è Schick il più lesto di tutti a ribadire in rete per l'1-1. Poi nel finale il grave errore di Lobjanidze.