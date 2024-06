Quante spine per Conte: da Di Lorenzo a Osimhen, passando per Kvaratskhelia A pochi giorni dalla presentazione del nuovo allenatore sono diverse le questioni ancora in sospeso

Si avvicina il giorno della presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, e c'è curiosità per capire come il tecnico azzurro affronterà i casi che stanno accompagnando queste settimane che precedono il ritiro estivo. Tutto da decifrare il futuro di Di Lorenzo, diventato ormai un caso anche in Nazionale. Prestazioni deludenti e le continue voci della sua voglia di addio. A questo punto dovrà essere anche Conte a riflettere se varrà la pena trattenere il capitano a tutti i costi. Delude anche Kvaratskhelia: la sua Georgia ha conquistato il primo punto all'Europeo della sua storia, ma l'attaccante azzurro non incide ed è anche uscito malconcio.

Anche per lui si inseguono le voci di un addio, con Conte che dovrà chiarire la sua posizione. E poi c'è il mistero Osimhen: la sua partenza si dà per scontata da quasi un anno, eppure ad oggi non ci sono segnali di squadre pronte a pagare la clausola di 120 milioni. Senza novità l'attaccante sarà regolarmente convocato, e forse potrebbe finire col restare. E infine, ha aperto un dibattito Luigi De Laurentiis: la dura critica al padre Aurelio e alle sue uscite spesso fuoriluogo ha certificato come non sia facile convivere col presidente del Napoli. Per Conte un altro aspetto da tenere in considerazione, ma al quale è probabilmente già pronto sin dalla sua firma con il club azzurro.