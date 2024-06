Conte, relax in Salento prima del ritorno a Napoli Vacanze vicino casa per il nuovo allenatore, ma domani sarà in città

È rimasto a casa Antonio Conte per trascorrere un po’ di relax. Non ha dovuto fare molti chilometri per trovare il mare turchese. Da dove è nato ci mette veramente poco per raggiungere Porto Cesareo. La spiaggia è quella del Tabù. È molto conosciuto in zona non per il calcio ma perché ci andava da bambino. Rimarrà in Salento fino a domani visto che poi mercoledì dovrà essere presentato da De Laurentiis a Palazzo Reale.