La Fiorentina è interessata a Simeone L'attaccante argentino del Napoli è tra i candidati alla cessione quest'estate

Bussa alla porta del Napoli la Fiorentina. Il direttore Pradè è intenzionato a rinforzare l’attacco di Palladino con un elemento che in azzurro ha giocatopoco. Chi? Giovanni Simeone (nella foto). L’argentino è stato impegnatocon il contagocce nello scorso torneo e con Conte potrebbe rimanere ancora di più in panchina. Ed ecco che potrebbe rivestire la maglia viola dopo un po’ di anni. Il cholito ama molto i colori azzurri. Giocare nello stadio che si chiama Maradona per lui è il massimo. Masi rende conto che non si può stare sempre a guardare. Ha bisogno di giocare e segnare. Le qualità perfarlo ce l’ha tutte. La trattativa si può fare. Il rapporto con il Napoli è buono. Naturalmente De Laurentiis vorrebbe cederlo a titolo definitivo per incassare un po’ di soldi. Con venti milioni l’affare si potrebbe chiudere. Simeone sarebbe ben felice di tornare a Firenze. Andrà via eventualmente con soddisfazione visto che festeggiato uno scudetto che in riva al Golfo mancava da 33 anni. Ma non si può vivere di ricordi. Ed è per questo che alla fine saluterà il Napoli.