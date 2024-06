Di Lorenzo, la riflessione è aperta Può perdere il posto con la Nazionale, e Conte lo vuole solo se motivato

Il capitano Giovanni DiLorenzo rischia di perdere il posto in nazionale, ma anche quello nel Napoli. Stasera alle 21, nella sfida dell’Italia contro la Croazia nell’ultima giornata della fase ai gironi degli Europei, il terzino dovrebbe rimanere in panchina. Spalletti pronto a scegliere Darmian al suo posto: la scelta dopo la negativa prestazione di Di Lorenzo contro la Spagna. E una riflessione si sarebbe aperta anche in casa Napoli: a 31 anni, il calciatore toscano è reduce da una stagione molto deludente, e soprattutto chiede da tempo l’addio. Toccherà al nuovo allenatore Antonio Conte risolvere la questione: trattenere controvoglia un giocatore in difficoltà, e in più con la responsabilità della fascia di capitano, potrebbe essere controproducente. Dietro ci sarebbe il forte interesse della Juventus, che invece sarebbe disposta a puntare sul terzino del Napoli.E intanto proseguono i contatti con Leonardo Spinazzola, esterno a tutto campo che si svincolerà dalla Roma.

Conte lo apprezza dopo l’esperienza in nazionale, e con le dovute garanzie fisiche potrebbe essere un affare, nonché un possibile indizio su come il club azzurro si stia guardando intorno per puntare su giocatori diversi per le due fasce.Si avvicina il giorno della presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, e c’è curiosità per capire come il tecnico azzurro affronterà i casi che stanno accompagnando queste settimane che precedono il ritiro estivo. Tutto da decifrare il futuro di Di Lorenzo, diventato ormai un caso anche in Nazionale. Prestazioni deludenti e le continue voci della sua voglia di addio. A questo punto dovrà essere anche Conte a riflettere se varrà la pena trattenere il capitano a tutti i costi. Delude anche Kvaratskhelia: la sua Georgia ha conquistato il primo punto all’Europeo della sua storia, ma l’attaccante azzurro non incide ed è anche uscito malconcio.