Spinazzola, idea a "zero" per sostituire Mario Rui Il terzino non rinnova con la Roma. Il ds ha già parlato con l’agente Davide Lippi

Trentun’anni compiuti lo scorso 23 marzo. Un infortunio che ormai si è lasciato alle spalle. Leonardo Spinazzola (nella foto) potrebbe essere uno dei esterni bassi del Napoli di Antonio Conte. Il terzino di Foligno ha il contratto in scadenza con la Roma. Domenica prossima 30 giugno saluterà i giallorossi e sarà sul mercato. Sarà libero a parametro zero. Quale migliore occasione per il club azzurro di prenderlo. Il tecnico partenopeo lo conosce bene e sicuramente sarebbe un bel rinforzo da inserire nella sua rosa. Il ds Manna ha già avuto un primo contatto con l’agente di Spinazzola.

Davide Lippi e l’uomo mercato del Napoli si conoscono da un bel po’ di tempo. Hanno un ottimo rapporto e quindi sarebbe più facile trovare un eventuale accordo.C’è qualche titubanza per i problemi fisici che Spinazzola ha avuto ma con la Roma ha giocato nelle ultime partite. Conte ha dato il suo avallo. Manna ne parlerà anche con De Laurentiis per capire le idee del presidente. Ma se sta bene all’allenatore sicuramente anche il patron dirà di sì. Per il momento, però, non c’è nulla di certo. Anche perché si aspetta il primo luglio per cominciare a fare le cose in maniera ufficiale