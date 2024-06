Il grande giorno è arrivato: oggi la presentazione di Antonio Conte Alle 15.15 a Palazzo Reale in piazza del Plebiscito le prime parole del nuovo allenatore del Napoli

Il grande giorno è arrivato: alle 15.15 la tanto attesa presentazione di Antonio Conte al Napoli. Un vero e proprio evento, organizzato nel teatrino di Corte di Palazzo Reale a piazza del Plebiscito. Con oltre 100 giornalisti accreditati, di cui molti provenienti dall'estero, sarà il presidente De Laurentiis a fare gli onori di casa, ma na non mancheranno le istituzioni per accogliere l'allenatore della svolta dopo una stagione da incubo. C'è curiosità per ascoltare le prime parole di Conte, che presenterà gli obiettivi e dirà la sua sulle spinose vicende che riguardano il futuro di Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo. E a proposito del capitano, ieri c'è stato un lungo incontro con il suo agente, che però ha portato a un nulla di fatto.

Si lavora per ricucire lo strappo: ormai sembra chiaro che il calciatore abbia rotto con la società, per questo occorrerà un confronto diretto, che però non potrà avvenire prima della fine degli Europei. Di certo il dialogo è aperto e c'è ottimismo. Intanto il Napoli ha bloccato Folorunsho, che rientrerà dal Verona e che rinnoverà il contratto: sarà un giocatore sui cui Conte farà affidamento per il suo centrocampo. Il nuovo allenatore aspetta rinforzi in difesa: l'obiettivo è Buongiorno, mentre lo spagnolo Rafa Marin arriverà la settimana prossima. Da capire cosa ne sarà di Osimhen: ad oggi non ci sono offerte per il nigeriano, che viene dato come sicuro partente ma rischia di essere prigioniero della clausola rescissoria da 120 milioni di euro.