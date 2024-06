Conte si è preso il Napoli: ADL con Manna in Germania per Kvaratskhelia Perentorio in conferenza stampa e subito il primo passo all'indomani dell'evento a Palazzo Reale

"Non ci sono dubbi, resterà". Così Antonio Conte si è espresso su Khvicha Kvaratskhelia nella conferenza stampa di presentazione ed ecco subito la mossa del Napoli all'indomani dell'evento a Palazzo Reale in cui il tecnico salentino ha già conquistato l'ambiente: Aurelio De Laurentiis in compagnia del direttore sportivo, Giovanni Manna, in missione in Germania per incontrare il georgiano e il suo agente, Mamuka Jugeli, per il rinnovo contrattuale.

Obiettivo rinnovo: presidente e ds in missione per il georgiano

Nella serata di ieri Kvara è risultato decisivo per la qualificazione della sua nazionale agli ottavi di finale dell'Europeo. Nuovo traguardo storico nella prima partecipazione a una fase finale della competizione continentale per la Georgia con l'esterno offensivo del Napoli protagonista con il primo dei due gol della vittoria sul Portogallo di Cristiano Ronaldo: maglia dell'idolo CR7, titolo di "player of the match", pass per gli ottavi di finale e, quindi, l'umore migliore per trovare il punto di intesa con il Napoli e far volare via l'interesse del PSG.