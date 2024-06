Buongiorno resta il primo obiettivo per la difesa Il difensore è pronto al debutto in Nazionale, mentre Conte lo aspetta

Buongiorno vuole il Napoli. Ha intenzione di vestire l’azzurro il difensore del Torino. L’incontro casuale con Conte in un ristorante nel capoluogo piemontese è stato un colpo di fulmine. Il centrale granata ha apprezzato l’invitodel tecnico azzurro. E di ritorno dagli Europei vorrebbe subito abbracciare l’allenatore salentino. Naturalmente bisogna fare i conti con le richieste di Urbano Cairo. Il suo presidente vuole la luna per farlo partire. Almeno 45 milioni. Una cifra che De Laurentiis non ha intenzione di sborsare. Troppi soldi. Il patron azzurro vorrebbe arrivare massimo a 35 più delle contropartite tecniche. Magari il cartellino di Ostigard.Il collega proprietario del gruppo Rcs, però, fa finta di nulla. Ma conta la voglia del calciatore. Che ha già deciso il suo futuro. Che è lontano da Torino. Per lui poi è pronto un lauto ingaggio. Guadagnerebbe iltriplo di oggi. A maggior ragione vuole il Napoli.

Hermoso è una priorità per Conte ma la situazione è un po’ complicata. Ed ecco che torna di moda Dragusin. Il Napoli voleva il romeno già a gennaio ma lui scelse di andare al Tottenham. Scoperto da Manna nella Juve Next Gen, il centrale è esploso nel Genoa. Quando si è aperta la porta della Premier non ci ha pensato due volte ed è andato. Adesso, però, vorrebbe rientrare in Italia dove ha fatto molto bene. Attualmente è agli Europei dove giocherà gli ottavi. Conte ha una corsia preferenziale al Tottenham. Lì c’è un vecchio amico. A?comandare il mercato è Paratici e quindi si potrebbe organizzare un affare. Naturalmente Dragusin potrebbe essere un ottimo acquisto nel caso in cui venisse meno l’ingaggio di Buongiorno. L’intoppo per lo spagnolo sono le commissioni dei suoi procuratori. Arrivando a parametro zero vorrebbe guadagnare un po’ di soldi in più assieme agli agenti. De Laurentiis fa finta di niente. Non ha intenzione di scendere a compromessi il numero uno azzurro. E quindi potrebbe anche non chiudersi l’affare. Ma tutto può ancora succedere.