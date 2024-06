Kvaratskhelia, è iniziata la partita del rinnovo De Laurentiis è corso in Germania per l’accordo, ma bisognerà lavorarci: possibile la clausola

Altro che pessimismo. La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia è soltanto iniziata. È vero che vedere De Laurentiis andare in Germania nel viggio lampo con l’ad Chiavelli, il ds Manna e anche l’avvocato Grassani, ha fatto pensare a un accordo da siglare seduta stante. In realtà, questa aspettativa era fin troppo ottimistica. Lo stato maggiore del Napoli era necessario per mettere le cose in chiaro con Mamuka Jugeli, agente dell’attaccante, e di suo padre, che pure ne cura gli interessi. Era importante presentarsi con lo stato maggiore al gran completo per mandare un messaggio chiaro. Nel caso in cui a Jugeli fosse venuto in mente di aprire un braccio di ferro, meglio chiarire subito che non ci sono margini. Niente muro contro muro, perché Conte ha firmato per allenare un Napoli con Kvara e Di Lorenzo. Non è il caso di scherzare o perdere tempo, né di imbastire scaramucce. E infatti il colloquio è stato cordiale e costruttivo. Si è parlato di rinnovo e non di addio. Certo, resta la proposta del Paris Saint Germain, che per Kvara (o meglio, per chi lo rappresenta) è il parametro su cui trattare il nuovo accordo.

Non la pensa così De Laurentiis, che ha comunque preso atto. Probabilmente il Paris Saint Germain ha offerto un contratto da 10 milioni (ma si parla anche di 9 + 2 di bonus). Troppi per De Laurentiis, che ha presentato un’offerta con ingaggio quasi quadruplo rispetto ad oggi. 4.5 milioni bonus inclusi. La distanza c’è, ma può essere colmata con una via di mezzo. Probabilmente Kvaratskhelia finirà col guadagnare non meno di 5.5 milioni a stagione, 6 con i bonus. Si sarebbe già intravista una via di mezzo: 7.5 milioni, ma per il Napoli non si spinge così in alto. E visto che, ad oggi, c’è questa tendenza da parte dei giocatori a decidere da soli il loro futuro, un’offerta invitante potrà arrivare con l’inserimento di una clausola, ma solo se la vorrà Kvaratskhelia. Una cifra che si può immaginare vicina ai 100 milioni, e che tra un anno potrà mettere all’attaccante di fare ciò che i suoi rappresentati stanno dicendo da tempo. Ossia decidere per il proprio futuro. De Laurentiis non la vorrebbe, ma potrebbe essere la chiave per trovare l’accordo a breve. Primo round andato: ovviamente nessun gol al primo tiro, ma la partita è iniziata. Era quello che voleva Conte: smetterla di parlare di addio e cominciare a discutere del rinnovo. Con una prospettiva molto chiara. Fin quando Kvara non rinnoverà, resterà con l'attuale contratto che lo vincola per altri tre anni.