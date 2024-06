Da Marin a Spinazzola: le altre trattative del Napoli Si lavora soprattutto per la difesa: Buongiorno resta un obiettivo del club partenopeo

Non solo le situazioni di Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo da definire: il mercato del Napoli va anche oltre. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle trattative il club azzurro si muove su almeno due fronti. Il primo riguarda quello della difesa, con l'arrivo ormai imminente di Rafa Marin, che la prossima settimana dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Napoli. Il difensore centrale spagnolo dovrebbe essere solo il primo tassello, visto che il club azzurro continua a spingere per Alessandro Buongiorno del Torino. In questo caso la trattativa è ancora in corso, con una base di circa 35 milioni, con il club granata che ne chiede 45. Conte aspetta i rinforzi per sistemare la difesa, ma guarda anche a centrocampo. Per la fascia sinistra si lavora alla cessione di Mario Rui: il portoghese, nonostante il recente rinnovo, è in partenza.

Il suo agente cerca squadra in Portogallo, visto che il terzino sinistro vorrebbe chiudere la carriera in patria. Il Napoli ha già pronto il sostituto: dovrebbe essere Leonardo Spinazzola, che tra pochi giorni si svincolerà dalla Roma. Conte lo conosce bene, e sperando che le condizioni fisiche siano buone vuole un rinforzo di qualità e di esperienza, pronto ad alternarsi con Olivera. Con Spinazzola si tratta sull'ingaggio: l'esterno chiede 3.5 milioni, il Napoli ne offre uno in meno. Anche in questo caso servirà un po' di pazienza. E poi c'è un rinforzo già sicuro e praticamente fatto in casa: si tratta di Michael Folorunsho, che rientra dal prestito al Verona e che rinnoverà il contratto: di fatto sarà lui l'erede di Zielinski.