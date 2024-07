Osimhen verso l’Arabia sblocca Lukaku L’Al Ahli pronto a sborsare i soldi della clausola del nigeriano. Il belga vuole andare da Conte

Victor d’Arabia. Potrebbe essere questo il titolo del prossimo film calcistico di Osimhen. I soldi della clausola rescissoria dell’attaccante nigeriano li potrebbe sborsare l’Al-Ahli. Questa squadra saudita è pronta a portarsi a casa il bomber di proprietà del Napoli. Servono 130 milioni per liberare l’uomo mascherato azzurro. Fino ad oggi nessuna delle squadre europee si è presentata da De Laurentiis per fare una offerta. Aspettano tutti che si abbassino le pretese del patron azzurro. Chelsea, Arsenal ma anche Paris Saint Germain ritengono esagerato il veto economico che c’è nel contratto del numero 9 africano. Naturalmente il presidente del Napoli vuole monetizzare al massimo. Non a caso a dicembre scorso aumentò il contratto di Osi in maniera esagerata. Ben dieci milioni di euro per accontentare il puntero e il suo entourage. Un rinnovo che evitava al club partenopeo di perdere a giugno 2025 il giocatore senza poter incassare nulla. A De Laurentiis, comunque, poco importa chi porta i denari. La pecunia è uguale per tutti. Osimhen è richiestissimo in Arabia. Andrebbe a rimpinguare la lista dei grandi calciatori che disputano il torneo saudita. Ci potrebbe essere qualche novità in questa settimana. Un bomber se ne va, un altro nedovrà arrivare. Chi scalpita da lontano e Romelu Lukaku. Impegnato ancora agli europei, il gigante nero di proprietà del Chelsea ha intenzione di giocare con Antonio Conte