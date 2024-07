Il Napoli mette sotto contratto il gioiello Under 17 Garofalo Il difensore ha vinto il Campionato Europeo di categoria con l'Italia

Da tempo in pianta stabile in Nazionale Under 17, con cui si è laureato recentemente campione d'Europa, Christian Garofalo è considerato tra i talenti più luccicanti del Napoli. Classe 2007, difensore centrale, è considerato da tanti addetti ai lavori un ragazzo dal futuro assicurato.

Il Napoli l'ha blindato, facendogli firmare il suo primo contratto da professionista. Ad annunciarlo è il Team Raiola, l'agenzia che ne cura gli interessi, tramite i social: Il viaggio continua per Garofalo. Il 17enne firma il suo primo contratto professionale con il Napoli".