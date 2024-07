IL PIZZINO SPOT di Urgo: Difficile da commentare Davvero incomprensibile chi se la prende con Politano per l'eliminazione dell'Italia...

Giovanni Capuano, "giornalista dal 1997", che si occupa"di calcio e sport per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Sportitalia, Panorama e le televisioni del circuito Mediapason", tifosissimo del Milan, dopo la vergognosa eliminazione dell'Italia dagli europei di calcio, ha pensato bene di prendersela con Matteo Politano per una faccetta di perplessità o stupore che il calciatore napoletano aveva messo sui social a commento proprio di quella eliminazione. 'Livello comprensione di Politano: zero." - ha scritto su X - "Livello di riconoscenza verso un allenatore che lo ha reso ‘grande’ al Napoli: difficile da commentare. Onestamente penso non avrebbe aggiunto nulla e spero nulla aggiungerà nemmeno in futuro all’Italia". Difficile da commentare, davvero.