Si entra nel vivo per rinforzare la difesa del Napoli Per Rafa Marin mancano solo le visite mediche, si prova a chiudere per Buongiorno e Spinazzola

Mentre si avvicina il raduno a Castel Volturno, il ds del Napoli Giovanni Manna è al lavoro per portare subito i primi rinforzi per Conte. Dovrebbe essere ormai definito l'arrivo del difensore di 22 anni Rafa Marin, pronto a fare le visite mediche. Lo spagnolo arriverà a titolo definitivo dal Real Madrid. Intanto, si tratta con lo svincolato Leonardo Spinazzola, che ha appena lasciato la Roma: in questo caso l'esperto ex nazionale deve dare garanzie dal punto di vista fisico, ma Conte lo ha scelto come affare a costo zero e si tratta per trovare un accordo sull'ingaggio. Spinazzola avrebbe già rifiutato una proposta dall'Arabia per venire a giocare nel Napoli.

Ma non saranno i soli colpi in difesa, visto che sta entrando nel vivo la trattativa per Alessandro Buongiorno del Torino: la chiusura dovrebbe arrivare per 35 milioni di euro senza contropartite tecniche. Anche in questo caso Manna spinge per chiudere al più presto, anche se per un eventuale arrivo di Buongiorno bisognerà attendere la fine del mese. Lui, così come gli altri reduci dagli Europei, ha appena iniziato le vacanze e in caso di arrivo a Napoli non parteciperebbe al ritiro di Dimaro, cosa che invece farà Marin e Spinazzola, quando troverà l'accordo. Si aggregherà tra circa un mese, invece, Mathias Olivera: il terzino del Napoli prosegue la marcia in Coppa America con la sua nazionale. Nella notte un suo gol ha permesso all'Uruguay di eliminare gli Stati Uniti e qualificarsi ai quarti di finale.