IL PIZZINO SPOT di Urgo: La famiglia italiana Lobotka dice: non sarebbe un problema rimanere a Napoli, dove ho un contratto e una famiglia...

Dopo il suo agente ha parlato anche Stanislav Lobotka. Lo ha fatto quasi a conclusione della sua avventura ai campionati europei, ma non so quanto le sue dichiarazioni abbiano fatto piacere ad Antonio Conte, alla dirigenza e ai tifosi azzurri. "Seguo il Barça sin da bambino, dai tempi di Deco e Ronaldinho." - ha affermato lo slovacco - "Se dovesse arrivare un’offerta, mi piacerebbe andare lì e avere la possibilità di giocare per un top club, ma allo stesso tempo non sarebbe un problema rimanere a Napoli, dove ho un contratto. Lì, ho una "famiglia italiana"". Figuriamoci se non l'avesse avuta.