Napoli: Buongiorno e Spinazzola sempre più vicini. E Lukaku... Raduno e ritiro ormai vicini, la necessità di regalare nuove pedine a Conte nella ripartenza

Giornata ricca di contatti diretti per il direttore sportivo Giovanni Manna che ieri ha incontrato Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, e Giuseppe Riso, procuratore di Alessandro Buongiorno. Il Napoli è pronto all'accelerazione in entrata anche perché il ritiro di Dimaro Folgarida è sempre più vicino con il raduno previsto per martedì a Castel Volturno, poco prima della partenza per il Trentino e con l'apertura della prima parte della preparazione fissata per giovedì 11 con l'assenza degli azzurri impegnati con le Nazionali.

Spinazzola vicino a vestirsi di azzurro

Spinazzola è svincolato da alcune ore dopo aver salutato la Roma. La trattativa resta a buon punto, ma con l'anno in più sul contratto (2025 per il Napoli con opzione, prospettiva invece 2026 per l'agente) a dividere ancora le parti. C'è fiducia, però, sul punto d'incontro che può essere centrato in tempi brevi.

Distanza minima tra i club nella trattativa Buongiorno

Nella serata di ieri Manna ha incontrato Riso a Milano. L'avanzata del club nei contatti con l'agente di Buongiorno indica la distanza ormai minima tra il Napoli e il Torino sulla base di 35 milioni di euro: riprova del ruolo centrale che il difensore avrà nel progetto tecnico di Antonio Conte.

Prima il Napoli, ma c'è anche il Milan per Lukaku

Nel frattempo, in Belgio, di rientro dall'Europeo, Romelu Lukaku ha indicato la volontà al suo entourage: priorità al Napoli, ma a tempo. La possibilità di ritrovare Conte affascina l'ex Inter e Roma, tornato al Chelsea per fine prestito, ma gli azzurri sono chiamati a cedere prima Victor Osimhen e al momento nessun club europeo ha aperto alla cifra della clausola rescissoria che va ben oltre i 100 milioni di euro. Lukaku attenderà l'evoluzione di mercato, ma fino a un certo punto: c'è il Milan sul belga e l'attaccante ritiene calda anche l'altra pista italiana.