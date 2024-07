Coppa Italia, il Napoli debutterà contro il Modena La data dei 32esimi è l'11 agosto, ma potrebbe variare

La stagione ufficiale del Napoli non inizierà con la prima di campionato, ma con la Coppa Italia. La data è quella dell’11 agosto (ma potrebbe variare) mentre l’avversaria è il Modena, formazione di Serie B. Ieri la Lega Serie A ha annunciato le date ed i criteri per la compilazione dei calendari in programma oggi alle ore 12. Contemporaneamente sono state annunciate le date anche per le gare della Coppa Italia 2024/25. Il Napoli, rimasto fuori dalle prime otto in classifica, dopo 15 anni inizierà dai 32esimi di finale che sono in programma l’11 agosto. Gli azzurri, però, salteranno il turno preliminare che è previsto il 4 agosto. La data dell’11, quella del debutto ufficiale, dovrebbe essere quella, salvo anticipi o posticipi, la data dell’esordio ufficiale del Napoli di Antonio Conte. Il Napoli dovrebbe giocare fuori casa, ma anche in questo caso non è ancora deciso.

Di seguito il calendario ufficiale della competizione.

Turno preliminare: domenica 4 agosto

Trentaduesimi: domenica 11 agosto

Sedicesimi: mercoledì 25 settembre

Ottavi di finale: mercoledì 4 dicembre-mercoledì 18 dicembre

Quarti di finale: mercoledì 5 febbraio-mercoledì 26 febbraio

Semifinali (andata): mercoledì 2 aprile

Semifinali (ritorno):mercoledì 23 aprile

Finale: mercoledì 14 maggio