Osimhen nella lista dei convocati per il ritiro: ma la cessione resta confermata Non si sblocca l'addio del nigeriano, che nel frattempo si allenerà con i compagni a Dimaro

Niente paura: Buongiorno al Napoli si farà. E' stata una notte agitata per i tifosi azzurri, con le parole dell'agente del difensore, Beppe Riso, che aveva aperto a un'ipotesi Inter. Un inserimento dei nerazzurri che il procuratore ha definito come semplice chiacchierata. Subito i timori di una manovra di disturbo, ma anche di un cambio di idea del calciatore all'ultimo momento, affascinato dalla Champions e dalla squadra campione d'Italia. E' servito un altro incontro, questa notte a Milano, per chiarire il tutto. Il ds del Napoli Giovanni Manna e Riso hanno definito la situazione: Buongiorno, attualmente in vacanza, ha ribadito la sua voglia di azzurro. Nessun timore, quindi, anche se va trovata la quadra su alcuni dettagli contrattuali.

Su tutti la clausola rescissoria, che il calciatore vorrebbe subito, ma che il Napoli è disposto ad inserire solo in futuro e solo con un rinnovo contrattuale. C'è da lavorare, ma l'affare non è in pericolo. Chiuso invece l'ingaggio dello svincolato Spinazzola: l'esterno ex Roma lunedì farà le visite mediche assieme al difensore Rafa Marin. Entrambi saranno a Castel Volturno martedì per il raduno, e giovedì partiranno per il ritiro di Dimaro assieme alla squadra. Conte avrà subito a disposizione i primi due acquisti. Tra i convocati dovrebbe esserci anche Victor Osimhen: la sua cessione, almeno nei programmi, resta confermata, ma intanto si allenerà in attesa di conoscere la sua futura squadra.