Napoli, debutto in Coppa Italia il 10 agosto contro il Modena Al "Maradona" il primo impegno ufficiale nei 32esimi

Nel 40esimo anniversario della presentazione di Diego Armando Maradona, il 5 luglio del 1984, il Napoli ha svelato la maglia per la prossima stagione, che forse non a caso richiama proprio quell'epoca classica. Casacca semplice, che presenta il nuovo font proprietario e il rinnovato logo con design stilizzato. Colletto in stile polo, che richiama proprio una delle maglie indossate da Maradona, in particolare quella del primo scudetto. Con questo annuncio il club partenopeo inaugura la nuova stagione, mentre in città sono tante le iniziative per ricordare Maradona: la più importante con una mostra interattiva sul Lungomare.

Il club azzurro, intanto, annuncia per il 9 luglio la presentazione della campagna abbonamenti, un giorno prima del raduno a Castel Volturno. Attesa per i nuovi acquisti Rafa Marin e Spinazzola, che faranno le visite a inizio settimana. Serve ancora un po' di pazienza per Buongiorno, con la trattativa che procede per sistemare i dettagli relativi alla clausola rescissoria. Tra i convocati di Conte dovrebbe esserci anche Victor Osimhen, che aspetta la cessione ma che intanto lavorerà con i compagni. E spunta anche la data ufficiale del primo impegno del Napoli: debutto il 10 agosto in Coppa Italia, per i 32esimi. Gli azzurri sfideranno il Modena - formazione di Serie B - al Maradona in gara secca, con fischio d'inizio alle 21.