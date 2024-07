Osimhen è pronto a vivere un periodo da "separato in casa" L'attaccante sarà convocato per il ritiro in attesa di un'offerta per la sua cessione

C'è anche Victor Osimhen nella lista dei convocati per il raduno del Napoli, che inizierà martedì e si completerà mercoledì a Castel Volturno. L'attaccante nigeriano, attualmente in Africa, partirà con la squadra per il ritiro di Dimaro, che inizierà giovedì e che si completerà il 21 luglio. Una chiamata inattesa, ma che non dovrebbe cambiare i piani: l'attaccante è destinato all'addio, come fece capire lo stesso allenatore nel giorno della sua presentazione. Semplicemente, non è ancora arrivata un'offerta concreta, e per questo Osimhen si allenerà normalmente in attesa di una chiamata. Il nigeriano sogna la Premier League o comunque una squadra europea, ma l'Arabia sembra l'ipotesi più concreta. Già un anno fa arrivò un'offerta proprio dagli Emirati, che il calciatore sembrava pronto ad accettare.

Ma in quel caso fu De Laurentiis a non liberare l'attaccante, dopo che gli addii di Spalletti, Giuntoli e Kim avevano già messo in agitazione i tifosi. Stavolta è tutto diverso: lo scorso anno è stata fissata una clausola di 120 milioni, che il Napoli aspetta solo di poter esercitare. Osimhen vuole andare via e il suo club vuole cederlo: ecco perché non sono previste conferme a sorpresa. Si tratta solo di aspettare, in attesa di vedere come Osimhen vivrà questo periodo da separato in casa. Conte aspetta già il suo sostituto, che dovrebbe essere Romelu Lukaku: l'attaccante del Chelsea vuole il Napoli, ma non aspetterà a lungo. Anche per questo il club azzurro vorrebbe accelerare la cessione di Osimhen.