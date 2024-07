Domani le visite mediche dei due primi nuovi acquisti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola saranno a Villa Stuart prima di raggiungere Castel Volturno

Domani parte la stagione del nuovo Napoli targato Conte. Si entra nella settimana del raduno e del primo ritiro estivo. Appuntamento a Castel Volturno martedì mattina per la prima giornata di test medici e atletici, che proseguirà mercoledì. Ovviamente sarà presente il nuovo allenatore, che aspetterà gli azzurri incluso nel lungo elenco dei convocati. Mancheranno in sette, vale a dire i sei reduci dagli Europei in Germania, tutti eliminati e già in vacanza, vale a dire Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Folorunsho, Lobotka e Kvaratskhelia, ai quali si aggiunge Olivera, che ha appena conquistato le semifinali di Coppa America con l'Uruguay.

Non mancheranno due volti nuovi e uno inaspettato: quest'ultimo riguarda quello di Victor Osimhen, ormai dato per sicuro partente. Ma in attesa di una proposta per la clausola rescissoria, il nigeriano si allenerà regolarmente, anche se per ora non è il caso di immaginare una clamorosa conferma, visto che ogni giorno è buono per l'addio dell'attaccante. In più, Conte avrà i primi due acquisti: si tratta del difensore centrale Rafa Marin e dell'esterno sinistro Leonardo Spinazzola. Entrambi domani mattina faranno le visite mediche e saranno subito a disposizione. Vicino anche un terzo innesto, l'altro difensore Alessandro Buongiorno, la cui firma è attesa nei prossimi giorni.