Lele Oriali sarà da subito al fianco dell’allenatore L'esperto dirigente non sarà il team manager, ma sarà al fianco di Conte

È pronto a fare il suo ingresso in società. Lele Oriali sarà da subito al fianco di Antonio Conte. Amico e consigliere storico, l’ex campione del mondo saprà fare bene il suo lavoro. Sarà una figura dirigenziale di tutto rispetto che nel Napoli non c’è mai stata. Il tecnico salentino ha consigliato a De Laurentiis di prenderlo perché darà un tocco di professionalità maggiore al club. Anche nei rapporti con le istituzioni sarà fondamentale visto il suo passato in Nazionale. Oriali dovrebbe cominciare già al raduno di domani e dopodomani per poi partire per il ritiro della squadra a Dimaro Folgarida giovedì mattina.