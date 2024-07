IL PIZZINO SPOT di Urgo: Nonostante Guardiola Diego Armando Maradona è stato più forte di Lionel Messi e, di fatto, il più forte di tutti i tempi

Adesso è incontestabile, lo ha certificato addirittura una università, una di quelle a cui ci si iscrive, si fanno corsi ed esami, si promuove e si boccia - si danno quindi anche i voti - e perfino ci si laurea. L'istituzione in questione, non è argentina, e (nessuno ci crederebbe mai) nemmeno napoletana, bensì australiana, di Melbourne per la precisione. Eppure lo ha attestato come se niente fosse, e con tanto di numeri alla mano: Diego Armando Maradona è stato più forte di Lionel Messi e, di fatto - lo hanno detto gli autori dello studio - il più forte calciatore di tutti i tempi. Nonostante Guardiola.