Conte è la star nel primo giorno di raduno a Castel Volturno Il nuovo allenatore del Napoli il più acclamato dai tifosi

E' Antonio Conte la star nel primo giorno di raduno del Napoli: a Castel Volturno sono iniziati i primi test atletici e medici, che proseguiranno anche domani. Presenti i nuovi acquisti Spinazzola e Rafa Marin, ma a catturare le attenzioni dei tifosi è l'allenatore, considerato il vero e proprio uomo della svolta. Il tecnico azzurro si è fermato a salutare i tifosi, firmando autografi e scattando selfie nonostante il caldo torrido. Nessuno dei calciatori ha ricevuto tanto entusiasmo, anche se il più acclamato è stato Victor Osimhen. L'addio che sembra ormai inevitabile non ha tolto il sorriso al nigeriano, arrivato tra i primi e di buon mattino.

Anche lui ha salutato i tifosi, e aspetta di conoscere il suo destino. Partirà per il ritiro di Dimaro assieme ai compagni e poi si vedrà. E per Conte potrebbe esserci anche una sorpresa: riguarda il terzo rinforzo dopo Spinazzola e Rafa Marin. Si tratta di Alessandro Buongiorno, che domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club azzurro per cinque anni. A sorpresa, potrebbe aggregarsi da subito e cominciare a lavorare in Trentino con la squadra, accorciandosi di molto le vacanze. Sarà il giocatore a decidere, con Conte sicuramente pronto ad accogliere con gioia il nuovo acquisto.