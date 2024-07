A Castel Volturno seconda giornata di test medici e atletici Domani mattina la partenza per il ritiro di Dimaro, in Trentino

Secondo giorno di raduno a Castel Volturno per il nuovo Napoli di Antonio Conte: altra giornata di test medici e atletici in vista della partenza del ritiro di Dimaro, in Trentino, prevista per domani mattina. Già nel pomeriggio il primo allenamento in Val di Sole. Si proseguirà con doppie sedute quotidiane fino a domenica 21 luglio, giorno del rientro in Campania. Nel frattempo saranno due le amichevoli: la prima martedì pomeriggio contro i dilettanti dell'Aunane, la seconda sabato 20 luglio contro il Mantova, formazione di Serie B. Conte avrà a disposizione anche i nuovi acquisti Rafa Marin e Spinazzola, e ci sarà anche Osimhen, ieri tra i primi ad arrivare ma comunque pronto per la cessione.

Attesa anche per Alessandro Buongiorno, il difensore prelevato dal Torino per 38 milioni. In questo caso mancano ancora firma e visite mediche: operazioni che dovrebbero completarsi tra domani e venerdì, col giocatore che a sorpresa potrebbe subito raggiungere i compagni di ritiro, nonostante gli spettino ancora un paio di settimane di vacanza. Non saranno in Trentino i reduci dagli Europei Di Lorenzo, Meret, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia, così come Olivera, ancora impegnato in Coppa America. Oggi, intanto, parte la campagna abbonamenti: via alla vendita con prelazione per i vecchi tesserati. L'obiettivo del club azzurro è di arrivare a quota 25mila sottoscrizioni.