Napoli, da domani "si fatica" Il "motto" di Conte prenderà forma sul campo: via a doppie sedute quotidiane di due ore

Si è concluso il raduno di Castel Volturno con il secondo giorno di test atletici e medici: domani la partenza per il ritiro di Dimaro, in Trentino. Il Napoli resterà in Val di Sole fino al 21 luglio, e già domani pomeriggio ci sarà il primo allenamento. Il nuovo allenatore Antonio Conte ha preparato una serie di doppie sedute, mentre le amichevoli saranno due. La prima martedì contro i dilettanti dell'Aunane, la seconda sabato 20 luglio contro il Mantova. Intanto, oggi giornata di ufficialità in casa azzurra: il presidente De Laurentiis ha annunciato gli arrivi del difensore spagnolo Rafa Marin e dell'esterno di centrocampo Leonardo Spinazzola. Entrambi si sono detti orgogliosi di vestire la maglia azzurra, e domani saranno in Trentino con i nuovi compagni. Servirà un po' di pazienza, invece, per Alessandro Buongiorno. Le visite mediche e la firma sono state posticipate a venerdì: da capire quando il difensore ormai ex Torino si aggregherà per il ritiro, se già in Trentino o direttamente in Abruzzo. È partita, infine, la campagna abbonamenti: via alla vendita con la prelazione per i tesserati della scorsa stagione con prezzi di favore. Per la vendita libera, invece, bisognerà attendere il 29 luglio.