Juve Stabia, il cammino in serie B parte da Bari: il calendario delle Vespe Esordio casalingo alla terza. Langella: «Vogliamo difendere questa categoria»

Presso Piazza Europa in quel di La Spezia si è tenuto il sorteggio del calendario del campionato di Serie B 2024-2025. La Juve Stabia esordirà in cadetteria in trasferta allo stadio San Nicola contro il Bari. Vespe impegnate in trasferta anche nella seconda giornata quando faranno visita al Catanzaro. Esordio tra le mura per la Juve Stabia alla terza giornata nella sfida contro il Mantova.

A rappresentare il club alla cerimonia in terra ligure c'era il patron Andrea Langella. «Noi che siamo una neo-promossa e ritorniamo in serie B dopo 4 anni, vediamo il calendario e sappiamo che sarà dura. Ma vogliamo difendere e conservare questa categoria.

Ecco il calendario completo della Juve Stabia:

Prima giornata: Bari-Juve Stabia

Seconda giornata: Catanzaro-Juve Stabia

Terza giornata: Juve Stabia-Mantova

Quarta giornata: Frosinone-Juve Stabia

Quinta giornata: Juve Stabia-Palermo

Sesta giornata: Modena-Juve Stabia

Settima giornata: Juve Stabia-Pisa

Ottava giornata: Sampdoria-Juve Stabia

Nona giornata: Juve Stabia-Cremonese

Decima giornata: Cosenza-Juve Stabia

Undicesima giornata: Juve Stabia-Sassuolo

Dodicesima giornata: Carrarese-Juve Stabia

Tredicesima giornata: Juve Stabia-Spezia

Quattordicesima giornata: Juve Stabia-Brescia

Quindicesima giornata: Cittadella-Juve Stabia

Sedicesima giornata: Juve Stabia-Sudtirol

Diciassettesima giornata: Salernitana-Juve Stabia

Diciottesima giornata: Juve Stabia-Cesena

Diciannovesima giornata: Reggiana-Juve Stabia

Ventesima giornata: Juve Stabia-Frosinone

Ventunesima giornata: Spezia-Juve Stabia

Ventiduesima giornata: Palermo-Juve Stabia

Ventitreesima giornata: Juve Stabia-Carrarese

Ventiquattresima giornata: Sassuolo-Juve Stabia

Venticinquesima giornata: Juve Stabia-Bari

Ventiseiesima giornata: Juve Stabia-Cosenza

Ventisettesima giornata: Pisa-Juve Stabia

Ventottesima giornata: Juve Stabia-Cittadella

Ventinovesima giornata: Mantova-Juve Stabia

Trentesima giornata: Juve Stabia-Modena

Trentunesima giornata: Cesena-Juve Stabia

Trentaduesima giornata: Juve Stabia-Salernitana

Trentatreesima giornata: Cremonese-Juve Stabia

Trentaquattresima giornata: Juve Stabia-Sampdoria

Trentacinquesima giornata: Sudtirol-Juve Stabia

Trentaseiesima giornata: Juve Stabia-Catanzaro

Trentasettesima giornata: Brescia-Juve-Stabia

Trentottesima giornata: Juve Stabia-Reggiana