IL PIZZINO SPOT di Urgo: Montagne russe Non ci si capisce granché in questa storia tra Giovanni Di Lorenzo e la SSC Napoli

Non ci si capisce granché in questa storia tra Giovanni Di Lorenzo e la SSC Napoli. L'annullamento dell'attesa conferenza stampa del suo procuratore programmata già da tempo per martedì era stata appena annullata che erano partite subito illazioni di ogni genere circa nuove e insormontabili complicazioni contro la permanenza del capitano azzurro in Campania. Lo avevano riportato con piena soddisfazione almeno il 90% dei media italiani. Poi si scopre che lunedì De Laurentis e Manna hanno avuto un colloquio disteso con Giuffredi e il cielo è tornato sereno. La spiegazione forse era un'altra. Che dite?