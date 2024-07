IL PIZZINO SPOT di Urgo : Che vergogna! Non sarà Orsato di Schio a dirigere la finale agli Europei, da non credere...

La notizia è una di quelle da far ricredere sulla trasparenza e sulla integrità di tutto il calcio. Daniele Orsato, il grande arbitro di Schio, quello che ha diretto un numero impressionante di partite in serie A, risultando a oggi secondo solo all'irragiungibile e intangibile Concetto Lo Bello, non è stato designato - ultimo italiano a poterci arrivare - ad arbitrare la finale dei campionati europei di calcio ed è tornato mestamente a casa. Lo considero un affronto per tutto il nostro impeccabile sistema arbitrale, tanto più che il divino era stato eletto miglior arbitro al mondo 2020. Che vergogna!