A Dimaro si comincia a fare sul serio: oggi prima doppia seduta di allenamento Lavoro sotto la pioggia al mattino: giocatori sfiniti

Si comincia a fare sul serio a Dimaro: oggi, sotto una pioggia battente, prima vera giornata di lavoro per il nuovo Napoli. Sono cominciate le doppie sedute, con quella del mattino incentrata su esercizi tecnici e partitelle a pressione. Gruppo diviso in due, da un lato la difesa a tre e dall'altro il tridente con Politano a destra, Osimhen al centro e il giovane Popovic in luogo di Kvaratskhelia. Dopo la seduta col pallone, quasi un'ora di corsa con giri di campo, con tanto di brevi grandinate. Conte non concede tregua, con i giocatori sfiniti al termine dell'allenamento.

Ancora ovazioni per l'allenatore, che alla fine della seduta, assieme al suo collaboratore Lele Oriali, regala il berretto ai supporters nella tribuna del piccolo stadio di Carciato. Oggi altra seduta di allenamento, mentre a Roma il nuovo acquisto Alessandro Buongiorno sta svolgendo le visite mediche prima della firma sul contratto: si attende l'annuncio ufficiale, ma per vedere il difensore in campo bisognerà attendere il prossimo ritiro, quello che comincerà il 25 luglio a Castel di Sangro. L'ex Torino, infatti, completerà le vacanze, che gli spettano dopo aver disputato gli Europei. E intanto domani Antonio Conte terrà la sua prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, raccontando le sue prime sensazioni dopo due giorni di allenamento.