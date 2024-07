Dimaro fa il pieno di tifosi nel primo week end di ritiro Non c'è il record di presenze dello scorso anno, ma sono circa 2mila i sostenitori azzurri

È arrivato anche Aurelio De Laurentiis nel ritiro del Napoli a Dimaro. Il presidente ha salutato i tifosi al termine dell'allenamento e ha raccolto l'ovazione dei tifosi. Cancellata in un colpo la delusione per la stagione scorsa: ora attorno al Napoli si respira entusiasmo. Il patron, che ha anche salutato affettuosamente Conte, ha promesso ai tifosi che si siederà in tribuna nell'allenamento del pomeriggio. Seduta di lavoro che sarà anticipata alle 17.30, per consentire ai calciatori di seguire la finale dell'Europeo, ma anche per liberare in tempo i quattro giocatori che alle 19.45 incontreranno i tifosi in piazza Madonna della Pace per rispondere alle loro domande.

Questo il programma della prima domenica di ritiro: un week end che come di consueto fa registrare l'afflusso massimo di tifosi, in tanti provenienti dal nord Italia per una giornata al seguito della squadra. Ma sul campo non si scherza: anche questa mattina una dura seduta di allenamento, con Conte che ha predisposto lavoro quasi prevalentemente atletico. Palestra, esercizi di possesso palla e poi tanta corsa intorno al campo, con il nuovo acquisto Rafa Marin che è crollato a terra in preda ai crampi. Hanno lavorato a parte anche Osimhen e Lindstrom, che comunque non si sono sottratti alla corsa sotto il sole. A fine seduta tutti gli azzurri sono usciti stremati dal campo.