Conte si prepara al debutto, ma senza Osimhen in campo L'attaccante non parteciperà al test contro l'Aunane. COnte ha provato il 3-4-2-1

Il Napoli si prepara al primo test stagionale: domani alle 18 la sgambatura contro i dilettanti dell'Aunane, formazione di eccellenza, ormai consueta sparring partner nella prima uscita del ritiro di Dimaro. Si tratta di un test che darà poche indicazioni ad Antonio Conte, che metterà alla prova il fisico degli azzurri dopo cinque giorni di ritiro. Ma c'è curiosità per scoprire il Napoli di Antonio Conte, a partire dallo schieramento in campo, passando per la nuova maglia. L'allenatore dovrebbe debuttare con la difesa a tre, ma senza il nuovo acquisto Rafa Marin, alle prese con un leggero fastidio alla caviglia, e Victor Osimhen.

Oggi l'attaccante nigeriano non si è allenato per un lieve affaticamento muscolare, e difficilmente sarà convocato. La sua potrebbe essere un'assenza che darà il via alle operazioni di uscita, visto che la cessione del nigeriano sembra ormai sancita. Conte aspetta il sostituto, che dovrebbe essere Romelu Lukaku, ma dovrà essere Osimhen a portare un'offerta che possa coprire la clausola rescissoria. Il nigeriano spera nel Paris Saint Germain, che potrebbe cedere il francese Kolo Muani all'Atletico Madrid: un vero e proprio valzer di attaccanti, che potrebbe iniziare con l'addio di Morata alla squadra spagnola e la firma col Milan. Dal lì il giro di grandi bomber che dovrebbe coinvolgere anche l'attaccante del Napoli.