Napoli, tutto pronto per la prima uscita stagionale Alle 18 gli azzurri sfideranno i dilettanti dell'Aunane a Dimaro: Conte vara il 3-4-2-1

Tutto pronto per la prima uscita stagionale del nuovo Napoli di Antonio Conte. alle 18 primo test amichevole della stagione: niente di più che una sgambatura contro i dilettanti dell'Aunane, ma c'è curiosità per vedere come risponderanno i calciatori dopo sei giorni di duro lavoro. Anche questa mattina l'allenatore ha messo sotto torchio la squadra con un intenso lavoro atletico: quasi 6 chilometri di corsa, nonostante mancassero poche ore alla partita. A Dimaro Conte dovrebbe comincinare dal 3-4-2-1: in porta Caprile, mentre gli esterni a tutto campo dovrebbero essere Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra. Terzetto difensivo con Rafa Marin a destra, Rrahmani al centro e Juan Jesus sulla sinistra.

A centrocampo Anguissa e Cajuste, con Lindstrom e Politano dietro la prima punta Simeone. Nel secondo tempo tanti cambi, con l'allenatore che proverà a dare spazio a tutti. Non dovrebbe esserci Victor Osimhen, che ieri non si è allenato per un affaticamento muscolare, ma che oggi ha lavorato con i compagni. Tuttavia l'attaccante è in uscita, visto che sarebbe cominciata la trattativa con il Paris Saint Germain per la sua cessione. Ieri il suo agente, Roberto Calenda, è stato a Parigi e nelle prossime ore potrebbe essere in Trentino per fare il punto della situazione con il presidente De Laurentiis, che aspetta i 120 milioni della clausola rescissoria.