Napoli, quattro gol nel primo test del ritiro di Dimaro: a segno Spinazzola Azzurri alle prese con le gambe pesanti dopo i primi duri giorni di allenamento

Il Napoli vince nel primo test stagionale a Dimaro Folgarida: nella partita contro i dilettanti dell'Aunane gli azzurri soffrono i grossi carichi di allenamento dei primi giorni. Conte schiera gli azzurri con il 3-4-2-1, sia nel primo tempo che nella ripresa. A decidere il test i gol di Spinazzola, Cheddira su rigore, Gaetano e Ngonge per il 4-0 finale. Azzurri in difficoltà nella prima parte di gioco, col risultato che si è sbloccato soltanto nel finale con il gol del nuovo acquisto Spinazzola. Complice il calo della volenterosa formazione trentina, gli azzurri sembrano più sciolti e segnano i gol che chiudono la sfida. Per il Napoli c'è ancora molto da lavorare, ma con i grossi carichi di lavoro di questi giorni era difficile chiedere di più.

Napoli primo tempo (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. A disposizione: Contini, Turi, Sorrentino, Natan, Mario Rui, Osimhen, Cheddira, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo, Iaccarino, D'Avino, Ostigard, Gaetano

Napoli secondo tempo (3-4-2-1): Contini, Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira.

RETI: (44' Spinazzola, 53' Cheddira rig, 56' Gaetano, 72' Ngonge)