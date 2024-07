Ritiro quasi finito, si avvicina il momento delle scelte di Conte Il mercato del Napoli è appena cominciato

Sono già tre gli acquisti del nuovo Napoli, di cui due già a disposizione di Antonio Conte. Si tratta di Rafa Marin e di Spinazzola, mentre il nuovo allenatore aspetta Buongiorno nel ritiro di Castel di Sangro. Ma la sensazione è che il mercato del Napoli è soltanto iniziato: si lavora per la cessione di Victor Osimhen al Paris Saint Germain. Per ora l'attaccante è a Dimaro, ma il suo addio sembra inevitabile. Quando lascerà gli azzurri a prendere il suo posto dovrebbe essere Romelu Lukaku: il Napoli è pronto a finalizzare la trattativa con il Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo, sulla base di 25 milioni di euro.

Ma c'è anche un elenco di partenti, che Antonio Conte avrebbe per - così dire - bocciato. Giocatori non proprio adatti al suo 3-4-2-1, e che il ds Manna proverà a cedere. Su tutti Jesper Lindstrom, che l'Everton dovrebbe prendere con la formula del prestito oneroso e con diritto di riscatto, per un totale di 25 milioni di euro. In uscita c'è anche Leo Ostigard: il difensore norvegese, però, ha rifiutato il Rennes e si cerca un altro club. Sono in lista di sbarco anche l'altro difensore Juan Jesus e il centrocampista Gaetano. Ma Conte avrebbe messo da parte anche il centrocampista Cajuste, arrivato appena un anno fa.