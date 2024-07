Il Napoli oggi in campo per la seconda amichevole in Trentino: sfida al Mantova Ultimo test prima del rientro in Campania. Anguissa e Osimhen non dovrebbero esserci

Si torna in campo a Carciato. Questo pomeriggio alle ore 18 il Napoli chiude la serie di amichevoli in Trentino contro il Mantova. Si alza l’asticella per la squadra di Antonio Conte visto e considerato che la squadra di Possanzini ha vinto il campionato di Serie C e il prossimo anno giochera` in B. Ci sono tre categorie di differenze tra l’Anaunia Val di Non e la formazione lombarda. Dunque, l’impegno dovra` essere maggiore. Cer-to, i carichi di lavoro sono an- cora duri ma non si potra` di certo sfigurare. Conte vorra` vedere un po’ di crescita spe- rando che i suoi riescano a mettere in partita tutto cio` che stanno imparando in allenamento. Non si puo` assoluta- mente pretendere chissa` che cosa ma si dovra` evitare di soccombere. C’e` la curiosita` di capire se Victor Osimhen sara` della partita. Il nigeriano e` tornato a lavora- re con il gruppo dopo che contro l’avversaria solandra era rimasto a guardare per un problema muscolare. Stavol- ta, pero`, la sua defezione do- vrebbe esserci per evitare di farsi male visto che a breve dovrebbe essere ceduto. Fosse per lui andrebbe in campo senza alcun problema. Ma in questo momento bisogna az- zerare il rischio. In attacco, dunque, ci sara` Giovanni Simeone. Davanti agli occhi della moglie, il cholito pro- vera` a segnare il suo primo gol di questa estate. Con lui di nuovo Politano a destra. A sinistra potrebbe esserci Zerbin o altrimenti il solito Lindstrom. A centrocampo Anguissa e` in dubbio. ieri pomeriggio non si e` allenato. Da capire chi ci sara` al fianco di Cajuste. Sugli esterni impos- sibile non vedere Mazzocchi e Spinazzola. Quest’ultimo e` stato protagonista contro l’Anaune Val di Non sbloc- cando il risultato a fine primo tempo. La difesa sara` affidata di nuovo a Rrahmani con Rafa Marin e Juan Jesus. In porta Caprile. Poi ci saranno i cambi nella ripresa.