Il Napoli batte il Mantova nell'ultima amichevole in Trentino 3-0 nel secondo test stagionale: a segno Lindstrom. Spinazzola e Cheddira. Domani si torna a casa

Il Napoli chiude il ritiro in Trentino (domani pomeriggio la partenza per la Campania) con un'altra vittoria. Dopo il successo sui dilettanti dell'Aunane, battuto anche il Mantova, formazione neopromossa in Serie B dopo aver dominato il campionato di Serie C. A segno Lindstrom, Spinazzola (secondo gol di fila) e Cheddira. Conte ha riproposto ancora il 3-4-2-1, confermato poi per tutta la partita. Ancora assente Osimhen, sempre in partenza per Parigi. Nel primo tempo Conte ha schierato Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira.

NAPOLI-MANTOVA 3-0

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. A disposizione: Contini, Turi, Sorrentino, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo D'Avino, Ostigard, Gaetano?Allenatore: Antonio Conte

MANTOVA (4-3-3): Festa; Fedel, Brignani, Redolfi, Panizzi; Wieser, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori.

A disposizione: 12 Sonzogni, 13 Maggioni, 14 Cella, 15 Solini, 16 Bani, 17 Ruocco - 18 Debenedetti - 19 Mensah . 20 Muroni - 21 Cinetti - 00 Botti - 23 De Maio - 24 Radaelli - 25 Artioli. All. Possanzini.

RETI: 4' Lindstrom, 10' Spinazzola, 16' Cheddira