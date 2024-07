IL PIZZINO SPOT di Urgo: Non ci resta che...attendere Caso Di Lorenzo: lunedì Giuffredi spiegherà il dietrofront del capitano...

Michele Criscitiello, giornalista particolarmente inviso ai napoletani benché sia avellinese (ma non tifoso azzurro certamente), in uno dei suoi quotidiani battibecchi con un sostenitore della squadra partenopea, parlando di uno dei suoi argomenti preferiti - l'addio fino a qualche giorno fa (a suo dire) più che certo di Giovanni Di Lorenzo - per giustificare l'inaspettato annuncio della sua permanenza, pure con tanto di lettera strappalacrime, ha detto: "Gli hanno dato 600mila euro in più a stagione e lunedì Giuffredi farà una conferenza stampa in cui lo spiegherà a tutti". Non ci resta che...attendere.