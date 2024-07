IL PIZZINO SPOT di Urgo: E anche dopo Fanno sempre tristezza gli addii ma, tra tutti rattrista quello di Simeone...

Fanno sempre tristezza gli addii ma, tra tutti quelli che a breve interesseranno la SSC Napoli, ce n'è uno che mi rattrista proprio tanto. È quello di Giovanni Simeone, detto il Cholito, argentino, figlio ventinovenne di Diego (quale nome fu più emblematico per i tifosi albiceleti e azzurri), detto il Cholo, grande calciatore, grande allenatore e grande uomo. Il ragazzo è nel cuore di tutti i sostenitori della squadra partenopea per quanto di straordinario ha fatto nell'anno dello scudetto e per i valori morali e l'attaccamento alla maglia sempre testimoniati in quella stagione (e anche dopo).