Napoli, rientrano i nazionali tranne Olivera Si rivedono Raspadori, Di Lorenzo, Lobotka, Folorunsho, Meret, Buongiorno, Kvara e Lobotka

Arrivano i nostri: finalmente Conte avrà il Napoli quasi al completo. Oggi è previsto il ritorno di tutti i reduci dall’Europeo, ai quali si aggiunge il nuovo acquisto Buongiorno. Domani l’appuntamento a Castel Volturno e la partenza in pullman verso Castel di Sangro. Attesi in sede gli italiani Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Michael Folorunsho, ai quali si aggiungerà Alessandro Buongiorno, già a Napoli da ieri.Due di questi sono di fatto nuovi acquisti: Folorunsho è reduce dal prestito al Verona, e per la prima volta giocherà una stagione con la squadra proprietaria del suo cartellino. Alessandro Buongiorno, invece, è il colpo di mercato del Napoli. Pagato 40 milioni circa dal Torino, arriva per cambiare volto alla difesa. E poi ci saranno gli altri due reduci dagli Europei, che hanno terminato le loro vacanze. Sono Khvicha Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka: entrambi sono attesi oggi a Napoli.

E finalmente Conte avrà il Napoli al completo. Domani mattina sarà diramata la lista dei convocati, che rispetto al ritiro di Dimaro non dovrebbe vedere alcuni giovani, ossia ilportiere Sorrentino (resta Turi come quarto), ma neanche il terzino Mezzoni e il difensore D’Avino, il centrocampista Russo e l’attaccante Ambrosino, che ieri si è trasferito al Frosinone. Potrebbe esserci una possibilità di convocazione per il giovane centrocampista Iaccarino, che è comunque destinato ad andare a giocare, probabilmente in Serie B. All’appello mancherà soltanto Mathias Olivera: Conte per allenarlo dovrà aspettare ancora un po’. L’uruguaiano, che ha giocato tutta la Copa America, tornerà il 7 o l’8 agosto, proprio quando starà per terminare il ritiro di Castel di Sangro. Probabile che il terzino si aggregherà direttamente a Castel Volturno, non potendo giocare la partita di Coppa Italia contro il Modena, prevista per il 10 agosto.