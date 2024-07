Si sbloccano le cessioni: addio a Lindstrom e Ostigard. Anche Gaetano in uscita Il difensore ha accettato il trasferimento al Rennes, mentre il danese andrà all'Everton

Si stanno sbloccando le prime uscite per il Napoli, preludio di nuovi colpi in entrata. Affare fatto per il trasferimento di Jesper Lindstrom all’Everton, già fissate le visite mediche. Operazione complessiva da 25 milioni con la formula del prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto a 22. L’esterno danese è dunque pronto a salutare il Napoli un anno dopo il suo arrivo.

si avvicina anche l’addio di Ostigard, ormai propenso ad accettare la corte del Rennes che aveva trovato l’accordo con il Napoli per 7 milioni: super cessione a titolo definitivo. A centrocampo è destinato ad uscire Gaetano, conteso tra Cagliari (si tratterebbe di un ritorno) e Parma, con la società sarda favorita.