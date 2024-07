Lindstrom e Ostigard hanno detto addio Chiuse le due cessioni, ora vanno sistemati Gaetano e Cajuste

Il Napoli ha completato le prime due cessioni “vere” prima del ritiro di Castel di Sangro, che parte oggi. Dopo gli addii di Zanoli (prestito al Genoa) e Ambrosino (da ieri al Frosinone in prestito) via i primi due “titolari”, o comunque giocatori in prima squadra. Si tratta del difensore Leo Ostigard e del trequartista Jesper Lindstrom (nella foto). Entrambi non si aggregheranno e sono pronti a partire: il norvgese andrà al Rennes a titolo definitivo. Operazione da 7 milioni, con l’iniziale rifiuto, ma poi il cambiamento di idea dopo che l’agente non ha trovato squadre in Italia. Anche Lindstrom si era preso qualche giorno di riflessione, ma andrà all’Everton, in Premier League. Prestito oneroso (costo 3 milioni) con diritto di riscatto di 22.In totale sono giusto i 25 spesi dal Napoli quasi un anno fa per prenderlo dall’Eintracht. Le uscite dovrebbero essere appena cominciate, perché il ds Manna sta intensificando il lavoro in questi giorni: vorrebbe cedere anche Jens Cajuste.

Comunicato al suo agente il piano del club. Si lavora per una sistemazione a titolo definitivo. Anche Gianluca Gaetano sta cercando squadra, e il Napoli aspetta un’offerta. Mentre Cajuste non rientra nei piani di Conte, Gaetano aveva chiesto in tempi non sospetti di andare a giocare, e sarà accontentato. L’accordo è di evitare l’ennesimo prestito e procedere con la cessione a titolo definitivo. Lo vuole il Cagliari, che è gradito dal calciatore, ma occhio anche al Parma. Sondaggi, poi anche di Fiorentina e Lazio. Chi farà prima si aggiudicherà il centrocampista napoletano. Il ds Manna si guarda intorno per un sostituto: colloqui ieri con l’agente di Brescianini del Frosinone, una delle rivelazioni dello scorso campionato che piace molto all’allenatore Antonio Conte. Il Napoli offrirebbe 12 milioni.