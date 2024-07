Napoli, poker all'Egnatia nella terza amichevole stagionale A Castel di Sangro a segno Kvaratskhelia, Politano, Simeone e Ngonge

NAPOLI-EGNATIA 4-0

NAPOLI primo tempo (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira

NAPOLI secondo tempo (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Buongiorno, Juan Jesus; Zerbin, Iaccarino, Folorunsho, Mario Rui; Ngonge, Raspadori; Simeone

RETI: 21' Kvaratskhelia, 29' Politano, 51' Simeone, 68' Ngonge

CASTEL DI SANGRO. È subito Napoli-show a Castel di Sangro. Contro i campioni di Albania dell'Egnatia, gli azzurri di Conte hanno dato spettacolo in uno stadio Patini stracolmo. Quattro i gol siglati dai partenopei. Uno più bello dell'altro. A stappare l'incontro a modo suo è stato il solito Kvaratskhelia. Nella prima parte di gara il georgiano ha confermato il suo valore ed è sembrato che l'Europeo non fosse mai finito. Il tecnico salentino si è goduto il campione che ha voluto a tutti i costi. Ha funzionato quasi tutto nel primo match internazionale in terra abruzzese. Pressing alto, palla girata velocemente e difesa molto attenta. Anche Politano a destra è andato bene e ha raddoppiato con un sinistro filtrante. Nella ripresa Conte ha deciso di cambiare l'intera formazione ma il cliché è stato sempre lo stesso. E dopo sette minuti ci ha pensato Simeone a firmare il tris. Il Cholito ha sfiorato la doppietta un paio di volte ma il portiere è stato molto bravo. Poi gran pezzo di bravura di Ngonge su assist di Zerbin. Alla fine Conte è uscito soddisfatto dal campo per l'ottima prova dei suoi ragazzi.