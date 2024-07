Campagna abbonamenti, Curva B e Distinti Premium esauriti La vendita procede a gonfie vele

Nemmeno il tempo di aprire la vendita libera degli abbonamenti della prossima stagione che sono andati esauriti già i primi settori. Ieri è finito il diritto di prelazione e quando alle 12 il club azzurro ha dato il via agli acquisti c’è stato un assalto. Subito sold out l’anello superiore della Curva B e i Distinti Premium. Ci sono, invece, gli ultimi posti per la Posillipo Premium e per la Curva A superiore. Per il resto è tutto nella media. Sicuramente l’arrivo di Conte ha spronato non poco i sostenitori partenopei. Che inizialmente volevano disertare lo stadio dopo lo scempio dell’anno passato. Ma la presenza dell’ex Inter ha spronato la piazza che non vuole perdersi neanche una partita casalinga. C’è tempo per raggiungere grandi numeri. Nello scorso torneo da campioni d’Italia si arrivò a quota 22,237. Il club di De Laurentiis aveva messo il limite massimo a 25mila abbonati per poter avere poi la libertà di vendere i biglietti singoli a tutti i tifosi che non avevano avuto la possibilità di abbonarsi.