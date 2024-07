Amichevoli, il 3 agosto si chiude contro il Girona Manca l'ultima parita prima di chiudere la serie di cinque test estivi

Quasi finito il ciclo di amichevoli estive del Napoli. Dopo la partita di questa sera contro il Brest, manca solo l’ultimo test prima di completare il programma di amichevoli precampionato. Sabato, 3 agosto, alle 18.30 l’ultimo test a Castel di Sangro, ancora contro una squadra di livello. Gli azzurri sfideranno al “Patini” il Girona, reduce dal quarto posto in campionato e che, come il Brest, parteciperà alla prossima Champions League. Poi sarà la volta del primo impegno ufficiale: il 10 agosto in Coppa Italia col Modena.